В Казани изменился график работы двух пунктов вакцинации

В Казани два пункта вакцинации теперь работают в другом режиме. Изменения коснулись пунктов в «Сбербанке» на Пушкина и в КЦ «Московский». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь пункт вакцинации в КЦ «Московский» будет принимать желающих с понедельника по субботу с десяти утра до семи вечера. В КЦ «Сайдаш» пункт будет работать с девяти утра до пяти вечера, а в КДЦ им. Ленина с понедельника по пятницу с восьми утра до шести вечера.

В пункте в «Сбербанке» на Пушкина теперь можно вакцинироваться с понедельника по пятницу с девяти утра до двух часов дня. Привиться можно будет от коронавируса и от гриппа.

В прежнем режиме продолжат работу пункты в ТЦ «Парк-Хаус», «Южный», «МЕГА» — с десяти утра до десяти вечера.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по вакцинации в республике и ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.