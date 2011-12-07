При сборе мусора казанцы научились разделять только пластик

В июне 2018 года УК Авиастроительного района начала реализацию пилотного проекта по установке во дворах многоквартирных домов контейнеров для раздельного сбора мусора. На 109 специальных площадках размещены более 400 контейнеров с наклейками желтого и серого цвета. Прошло почти два года. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали в Авиастроительном районе и посмотрели на первые результаты реализации проекта.

Площадка ТБО на Карагандинской, 6 находится на рубеже многоквартирных домов и частного сектора. Подобные мусорки зачастую бывают захламленными — жители индивидуальных домов скидывают туда весной и летом старье и сорняки, а осенью — засохшую ботву.

Ситуация изменилась, когда площадку капитально отремонтировали, установили новые контейнеры, в том числе и сетчатые для пластиковой тары. Помимо этого, поставили большой бункер на 4 тонны — он как раз подходит под нужды жителей частного сектора. Как результат — на площадке всегда порядок, нет разбросанного мусора.

И больше всего этому рады жители индивидуальных домов, которые расположены по соседству с мусоркой.

— После ремонта стали чаще вывозить мусор, поэтому не так сильно чувствуется отвратительный запах гниения, — высказалась местная жительница Ильзия. — К тому же дворники чаще и лучше убираются. Раньше целлофановые пакеты, обертки от продуктов с ветром залетали к нам на участки. Между прочим, подобный порядок почти на всех площадках ТБО в этом районе.

Что касается разделения мусора, Ильзия была не так оптимистична.

— Не получается у нас это, — отмахнулась она. — С работы вечером придешь, пока домашние дела переделаешь, одна мысль — скорее бы добраться до кровати, а не мусором заниматься. Единственное, что я поменяла, — перестала покупать молоко в упаковке тетрапак и пластиковых бутылках. Между прочим, сразу уменьшился объем мусора.

— Чем от народа требовать разделять мусор, пусть лучше депутаты заставят производителей на законном основании отказаться от пластиковых и прочих упаковок, — заявил житель многоквартирного дома Дмитрий. — Каждую мелочь ведь в обертку заворачивают, тем самым увеличивая стоимость продукта. К тому же производители на население перекладывают проблему разделения упаковки. Но ведь не народ изготавливает эту тару!

Сам Дмитрий пока отделяет только пластиковые бутылки, потому что не видит пользы от этих контейнеров.

— Вы сами в них загляните, народ ведь продолжает валить по старинке все в одну кучу, — горячится мужчина.

Действительно, во всех контейнерах, куда мы заглядывали, картина одна и та же: неотсортированный мусор. Только сетчатые контейнеры исправно наполнены пластиком. Причем на всех площадках ТБО.

— Государство хочет невыполнимого, — заявил Марат, житель дома № 25а по улице Челюскина. — 30 лет тому назад исчезла система оборота вторсырья, которая была в Советском Союзе. К нам в страну хлынул поток яркой заграничной упаковки. Народ как украшение ставил на кухонные шкафчики жестяные банки от импортных пива, кофе и бутылки из-под спиртного. Сейчас наша власть хочет в одночасье повернуть сознание народа и при этом никак его не стимулировать? Раньше стеклянную тару можно было сдать в любом молочном магазине или пункте приема за деньги, поэтому нигде бутылки не валялись. Макулатуру организованно собирали школьники, ее найти было сложно. Сейчас пунктов приема вторсырья ничтожно мало для города-миллионника — их нужно для Казани в сто раз больше. Верните нам старьевщиков, пункты приема стеклотары, пусть в них не деньгами расплачиваются, а недорогой бытовой химией или канцелярией, но это тоже будет интересно людям. А сейчас нас заставляют платить повышенный тариф за сбор и вывоз мусора, при этом еще самим разделять этот мусор. Это же абсурд!

Последний пункт нашего репортажа — суперсовременная площадка ТБО, которая находится по соседству со школой № 64. О ней мы писали сразу после открытия в 2018 году. Здесь нет привычных нам контейнеров, все отходы, в том числе вторсырье, нужно выбрасывать в специальные окошки. На площадке чисто, нет неприятного запаха. Школьный дворник, который при нас аккуратно отсортировал принесенный мусор, усилил приятное впечатление от увиденного — все-таки работает проект, разделяют люди мусор!

— Нет, уже полгода не делаю этого, — категорично заявила молодая женщина из ближайшего дома. — Как-то раз в понедельник увидела, как в мусоровоз загрузили сортированный и несортированный мусор, и перестала это делать. А зачем, если результаты моих недельных стараний затем сведут на нет, смешав все отходы?