В честь праздника в Казани парковки будут работать бесплатно

По сообщению пресс-службы мэрии Казани, в честь Международного женского дня муниципальные парковки в городе без взимания платы будут работать 8 и 9 марта. Режим парковок будет изменен.

Кроме того, бесплатные парковки будут работать в мартовские и майские праздники. А также 12 июня, 4 — 6 ноября и в Ураза-байрам и Курбан-байрам.

На данный момент в городе насчитывается 156 муниципальных парковок. Время работы муниципальных уличных парковок установлено по рабочим дням и субботам с 7.00 до 21.00. В ночное время (с 21.00 до 7.00), в воскресенье и праздничные дни (круглосуточно) – плата за размещение транспортных средств на муниципальных уличных парковках не взимается. Схему расположения парковок можно посмотреть на сайте «Казанский паркинг».