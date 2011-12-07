«Метроэлектротранс» объяснил, почему водитель и кондуктор трамвая №5а решили перекурить в разгар рабочего дня. Ранее пассажиры трамвая выразили свое негодование в соцсетях из-за того, что они спровоцировали остановку транспорта в то время, когда горожане спешили на работу.

«Водитель трамвая № 5а, подъезжая к остановке, получил информацию от диспетчера о том, что он движется с опережением своего расписания» — говорится в сообщении.

В связи с этим, трамвай был вынужден переждать время на остановке, чтобы потом без перебоев продолжить движение по маршруту.

Со стороны работников трамвая ошибок допущено не было, также пояснили в ведомстве.