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Казанский проспект Победы отремонтируют в рамках нацпроекта

В текущем году в Казани будет отремонтирован участок проспекта Победы от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина.
В текущем году в Казани будет отремонтирован участок проспекта Победы от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина, сообщает пресс-служба мэрии Казани.В ходе ремонтных работ, проводимых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет заменен верхний слой асфальтового покрытия дороги.В общей сложности по тому же нацпроекту на территории Казани и ее агломерации будут отремонтированы 27 дорожно-уличных объектов, 9 из которых в черте города.Также «Казанские ведомости» сообщали, что в РТ отремонтируют 130 км федеральных дорог.
КВ
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