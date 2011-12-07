Казанский проспект Победы отремонтируют в рамках нацпроекта

В текущем году в Казани будет отремонтирован участок проспекта Победы от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина, сообщает пресс-служба мэрии Казани.В ходе ремонтных работ, проводимых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет заменен верхний слой асфальтового покрытия дороги.В общей сложности по тому же нацпроекту на территории Казани и ее агломерации будут отремонтированы 27 дорожно-уличных объектов, 9 из которых в черте города.Также «Казанские ведомости» сообщали, что в РТ отремонтируют 130 км федеральных дорог.