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Круговую дорожную развязку на Ноксинском спуске заменят мечетью и сквером

Проект будущего благоустройство предполагает реконструкцию участка дороги длиной 440 метров.
На месте существующей круглой развязки на улице Ноксинский спуск планируется сделать Т-образный перекресток. Соответствующее постановление было опубликовано в еженедельном сборнике документов исполкома Казани. В документе уточняется, что освободившееся пространство предполагается использовать для возведения мечети и организации сквера площадью чуть менее гектара. Проект будущего благоустройство предполагает реконструкцию участка дороги длиной 440 метров. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что названа причина, по которой в Казани отказались от строительства канатной дороги.
КВ
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