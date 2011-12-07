Круговую дорожную развязку на Ноксинском спуске заменят мечетью и сквером

На месте существующей круглой развязки на улице Ноксинский спуск планируется сделать Т-образный перекресток. Соответствующее постановление было опубликовано в еженедельном сборнике документов исполкома Казани. В документе уточняется, что освободившееся пространство предполагается использовать для возведения мечети и организации сквера площадью чуть менее гектара. Проект будущего благоустройство предполагает реконструкцию участка дороги длиной 440 метров. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что названа причина, по которой в Казани отказались от строительства канатной дороги.