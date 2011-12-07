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Названа причина, по которой в Казани отказались от строительства канатной дороги

В городе могли реализовать два проекта.
Проект строительства канатной дороги в Казани был признан убыточным на стадии расчетов. Об этом в беседе с «КВ» заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Она уточнила, что на объекте не было бы достаточного для окупаемости потока людей. При этом в городе могли реализовать два проекта: от «Корстона» до «Казань-арены» и от Казани до Иннополиса «На первой трассе должно было быть множество опор, а там есть частные земельные участки. Но главное то, что не будет достаточного потока людей», — заявила Талия Минуллина. «Казанские ведомости» уже писали, что постановление о подготовке первого проекта утратило силу. Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина дала интервью «Казанским ведомостям».
КВ
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