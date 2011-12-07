Накануне 8 Марта: мужчины на цветах не экономят

За три дня до самого главного женского праздника корреспонденты «Казанских ведомостей» вышли на традиционный репортаж и узнали, сколько стоят самый роскошный и самый скромный букеты для любимых.

Итак, 5 марта, Московский рынок, 10 утра. В этот день впервые в этом году на территории перед рынком жители солнечной Абхазии установили самодельные прилавки, на которые разложили ветки серебристой акации, густо увешанные крошечными пушистыми шариками.

Еще двое суток назад они были единым целым на больших раскидистых деревьях, 1,5 суток провели в дороге, уложенные рядком в картонные коробки, и вот уже лежат, готовые порадовать женщин в праздник.

Житель приграничного с Абхазией села Веселого Баграт возит цветы в Татарстан к 8 Марту примерно пять лет. О доходах своего бизнеса подробно не рассказывает, лишь уклончиво отвечает, мол, на жизнь хватает. Если учесть, что оптовая цена в Абхазии 3 - 4 рубля за веточку, а в России стоимость поднимается до 120 - 150 рублей, то действительно, резон заниматься этим бизнесом есть.

- В этом году мимоза немного не удалась, - рассказывает мужчина. - Зима в Абхазии была теплой, но в последние недели ударили морозы и цветки схватило морозом, поэтому попадаются на ветках подсохшие соцветия.

В рейтинге ценовой доступности вторые после мимоз - это нарциссы и тюльпаны, привезенные также из Абхазии. Первые уличные торговцы продают за 20 рублей один цветок, вторые за 50 рублей. В цветочных ларьках и магазинчиках они уже дороже - 70 - 100 рублей. А дальше уже цены растут все выше и выше: гиацинты - 120 рублей, хризантемы - 200 рублей, столько же стоят орхидеи Ванда, розы предлагают за 250 рублей за штуку.

- Казанские мужчины не жадничают на цветах, - говорит продавец флористического бутика Елена. - Большинство точно знает, какие цветы нравятся их любимым. Некоторые даже по фотографиям из интернета составляют букеты. В среднем мужчины тратят на букет 3 - 4 тысячи рублей.

Ажиотаж в цветочных магазинах, как правило, начинается 4 - 5 марта. В это время поступают корпоративные заказы из учреждений и предприятий. 7 марта и весь праздничный день 8 марта наступает очередь обычных покупателей. В эти дни продавцы работают чуть ли не сутками напролет. Тут как раз тот случай, когда день год кормит.

Самые роскошные букеты, по словам продавцов цветочных магазинов на Московском рынке, стоят от 50 тысяч рублей и выше. Как говорится, любой каприз, был бы только платежеспособный покупатель. А самый дешевый букет по цене, но самый душевный, купил при нас дедушка. Он выбрал 3 ярко-желтых нарцисса из Абхазии и два красных тюльпана (160 рублей). Аккуратно поправив цветы, дедушка подошел к поджидавшей его неподалеку супруге, протянул недорогой, но, судя по вспыхнувшей на лице улыбке жены, желанный букет, и легонько чмокнул в щеку.

Проходя по цветочным рядам, мы не раз слышали сетования продавцов, что меньше стало живых покупателей. «В интернет ушли», - объяснили нам. Действительно, в последние годы набирают популярность заказы цветов по интернету с доставкой на дом. Букеты получаются оригинальными, нестандартными. Флористы не сдерживают своих фантазий и используют в оформлении ягоды, фрукты, сладости и мягкие игрушки.