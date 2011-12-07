«Детсадовцам в таких интерьерах можно позавидовать»: власти Казани не знают, как использовать дом Карла Мюфке

В июле Рустам Минниханов осмотрел, как идет реставрация в архитектурной жемчужине Казани — доме Ушковой, и поручил найти варианты для его использования. Желательно, отметил Президент, чтобы тут располагалось не только общественное пространство, но, может быть, и коммерческие — ведь во времена первой владелицы на первом этаже здания работали кофейня и магазины.

В республиканском Комитете по охране объектов культурного наследия РТ почти год ищут эти варианты и для жилища архитектора.

«Безремонтные» 60 лет

Говорят, что дом свой на улице Кирпично-Заводской, которая ныне носит имя Хади Атласи, Карл Людвигович построил на гонорар за работу над домом Ушковой. Также существует легенда, что Мюфке для его строительства брал бракованные материалы со стройки другой своей жемчужины — здания художественного училища.

Возведен «сказочный домик» был в 1896 году по проекту, конечно же, самого владельца. Здание в стиле модерн сочетает в себе восточные и европейские элементы, в нем есть круговая лестница с овальными окнами, балкон на опорах, большое окно заостренной формы на втором этаже.

Жил архитектор в доме до 1912 года. С 1931 года в здании разместили профессорско-преподавательский состав КИКС — Казанского института коммунального строительства, который сегодня мы знаем как КГАСУ — Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Где-то в 1950-х особняк приобрел пристрой вытянутой формы, а вход был смещен с центра фасада. С этого времени здание не ремонтировалось, отмечают в мэрии. В 1960 году в нем расположился детский сад. Филиал сада № 238 проработал тут до 2020 года.

Ремонтные работы в доме Мюфке начались в июне 2020 года после того, как было получено разрешение от Комитета ОКН. В списке работ значились ремонт кровли, восстановление декора фасадов, замена оконных и дверных рам, реставрация лепнины, исторических крылец и балконов. Планировалась также реставрация интерьеров и благоустройство территории.

Тайники, потолки и вопрос об использовании

Начавшиеся в июне 2020 года работы, по документам, должны были продлиться до марта 2021 года. Это был бы первый этап, на который было выделено 20 млн из разных бюджетных источников.

Директор подрядной организации ООО «Ремонтстройсервис» Миннегарай Насибуллин подчеркивал, что работы в объекте культурного наследия идут под присмотром реставраторов.

В доме Мюфке, несмотря на его возраст, сохранились подлинные уникальные интерьеры — потолки из вишни, двери и витражные окна. А также несколько тайников, как рассказывал глава Комитета ОКН Иван Гущин журналистам во время реставрации, один из которых, к примеру, был спрятан в шкафу, сохранившемся еще со времен Карла Людвиговича.

Но второго этапа ремонта после первого не последовало. Были проведены лишь предварительные работы, которые далее остановили. В мэрии и Комитете поняли, что особняк под современные нормы детского сада не приспособить.

«Мы начали эту работу проводить для приспособления под детский садик. Потом в процессе уже более глубинного обследования мы поняли, что под детский сад мы это здание не приспособим никогда. Учитывая еще исторический очень серьезный аспект. И в рамках эвакуации и так далее, и так далее. Там нужны глубинные изменения, которые нельзя сделать с памятников. Там такие интерьеры — можно только позавидовать детсадовцам, которые находились в таких интерьерах!» — рассказал «Казанским ведомостям» глава комитета Иван Гущин.

По словам Гущина, Комитет сейчас «в процессе понимания», что делать с объектом. Сейчас дом Мюфке находится в муниципальной собственности. Передавать ли его частному владельцу или оставить — пока неясно.

Источник в Комитет рассказал «Казанским ведомостям», что есть идея передать его КГАСУ, как это было в истории здания в 1931-м. Но, по словам собеседника, это решение пока «на уровне разговоров». Поэтому дом Мюфке с марта 2021 года ждет второго этапа реставрации и, может быть, нового владельца.

Мнение

Краевед и автор Телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеева считает, что дом можно было передать в частное владение:

«Я слежу за ситуацией с этим домом. И по реконструкции у меня есть вопросы. Дом выглядит ужасно до сих пор. Уже несколько лет им занимаются и все никак не могут в порядок привести. А что касается дальнейшей его судьбы… Продать его нужно частному лицу. Это центр города, тихий уголок. Дом с участком, огорожен, он неплохо бы подошел для частного владения. Если хозяин будет за ним следить, поддерживать его в надлежащем состоянии — что в этом плохого?

Необязательно придумывать для него образовательную функцию или музейную функцию, организовать очередное общественное пространство. Можно попробовать устроить музей, но музеи сейчас не приносят дохода, а сейчас рассматривается все через эту призму — что приносит деньги. Поэтому я думаю, что его нужно продать».