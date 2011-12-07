Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Для участия в учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021» в Казань прибудут 800 военных

Мероприятие пройдет в ноябре на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

В Казанском высшем танковом командном училище завершились штабные переговоры представителей стран, что примут участие в учении миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021».

Мероприятие пройдет в ноябре на полигоне военного вуза. В нем будут участвовать порядка 800 военнослужащих из шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Также по информации пресс-службы Центрального военного округа в учениях будет задействовано 90 единиц техники, включая два вертолета и два самолета. 

КВ
Лента новостей