Для участия в учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021» в Казань прибудут 800 военных

В Казанском высшем танковом командном училище завершились штабные переговоры представителей стран, что примут участие в учении миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021».

Мероприятие пройдет в ноябре на полигоне военного вуза. В нем будут участвовать порядка 800 военнослужащих из шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Также по информации пресс-службы Центрального военного округа в учениях будет задействовано 90 единиц техники, включая два вертолета и два самолета.