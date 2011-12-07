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Казанцы могут бесплатно вакцинировать и стерилизовать своих собак

В эту субботу, 7 августа, специалисты приедут в поселок Дербышки.

Мэрия Казани опубликовала расписание работы мобильных пунктов для вакцинации и стерилизации собак.

Завтра, 7 августа, мобильный пункт заработает в поселке Дербышки Советского района города. Принимать казанцев со своими четвероногими друзьями специалисты будут с 10:00 до 14:00 у ДК имени Саид-Галиева.

Через неделю ветеринары бесплатно сделают прививки в поселке Константиновка, 21 августа — в поселке Юдино, 28 августа — в Залесном.

Записать на прививки своих собак жители Казани могут по телефону: +7(843)590-04-26.


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