Казанцы могут бесплатно вакцинировать и стерилизовать своих собак

Мэрия Казани опубликовала расписание работы мобильных пунктов для вакцинации и стерилизации собак.

Завтра, 7 августа, мобильный пункт заработает в поселке Дербышки Советского района города. Принимать казанцев со своими четвероногими друзьями специалисты будут с 10:00 до 14:00 у ДК имени Саид-Галиева.

Через неделю ветеринары бесплатно сделают прививки в поселке Константиновка, 21 августа — в поселке Юдино, 28 августа — в Залесном.

Записать на прививки своих собак жители Казани могут по телефону: +7(843)590-04-26.



