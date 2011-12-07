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Казанцы могут оставить заявку на отлов бездомных животных

Сообщить о местонахождении животных жители города смогут по телефону: +7(843)222-0-444.

В Казани заработала единая линия по приему заявок на отлов бездомных животных. Об этом рассказали в Комитете жилищно-коммунального хозяйства.

Сообщить о местонахождении животных без хозяина жители города смогут в любое время суток по телефону: +7(843)222-0-444. Все полученные обращения будут направлены в специализированную организацию.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что по поручению мэра Казани Ильсура Метшина в поселках города появятся бесплатные мобильные пункты вакцинации собак

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