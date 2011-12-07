В Казани демонтируют 16 незаконных торговых объектов и 6 гаражей

В Казани демонтируют еще 16 незаконно установленных объектов торговли и 6 гаражей. Соответствующий документ принят в городском исполкоме.

Собственникам торговых центров дают возможность самостоятельно демонтировать торговые объекты до 10 августа. В период с 11 августа по 9 ноября демонтаж будет принудительно проведен городскими властями. Незаконные торговые объекты выявлены по адресам: ул.Ленинградская, 3-я Кленовая, Даурская, Академика Глушко, Лукина, Маршала Чуйкова, Ярмарочная, Батыршина, Мавлютова, Зорге, Журналистов, пр. Победы, киоск по продаже воды на ул. Татарстан и бочка по продаже кваса по ул. Академика Сахарова.

Шесть гаражей в Советском районе города подлежат сносу по адресам: улица Галеева, Даурская, Латышских стрелков, Интернациональная. Владельцы гаражей должны будут сами снести объекты с 6 по 10 августа, иначе с 11 августа за работу возьмутся городские власти.

Ранее сообщалось, что на улицах Приволжского и Вахитовского районов начался демонтаж незаконных гаражей. Для того чтобы забрать содержимое своего гаража, хозяевам нужно в течение месяца оплатить стоимость демонтажных работ, а также сумму за перемещение и хранение вещей.