В Вахитовском и Приволжском районах Казани начался демонтаж незаконных гаражей

На улицах Приволжского и Вахитовского районах начался демонтаж незаконных гаражей, сообщается в instagram-аккаунте администрации районов.

Сейчас гаражи демонтированы по адресам: ул. Ипподромная 17, ул. Зорге, 97, 53 и 61.

Отмечается, что работы по сносу предстоит провести также по ул. Мавлютова, 23, Ипподромной, 18, Зорге, 49.

В сообщении сказано, что объявление о необходимости сноса для владельцев гаражей было опубликовано в начале июля. Тогда хозяева могли сами убрать гараж, и вынести оттуда все свои вещи. Сейчас для того, чтобы забрать содержимое своего гаража, нужно в течении месяца оплатить стоимость демонтажных работ, а также сумму за перемещение и хранение вещей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что власти Казани снесут 93 самовольно установленных гаражей, хозблоков и шлагбаумов.