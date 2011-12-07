В Казани ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко

В Казани 7 августа ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Ограничения связаны с проведением ежегодного авиационного праздника «Я выбираю небо!», сообщает пресс-служба мэрии.

По улице Сибгата Хакима проезд будет закрыт в обе стороны, на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Ограничение на данном участке будет действовать с 14:00 до 17:00.

Ограничения коснутся и улицы Бондаренко, где с 14:00 до 17:00 будет перекрыт участок от жилого дома № 3 по ул. Сибгата Хакима до пересечения с ул. Сибгата Хакима.

Для маломерных судов закроют акваторию Казанки с 12:00 до 20:00.

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