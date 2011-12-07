В Казани по нацпроекту «Жилье и городская среда» появятся три детсада и школа

В Казани по национальному проекту «Жилье и городская среда» появятся три детсада и школа с бассейном, сообщил Минстрой РТ.

«Школа с бассейном будет сдана в ЖК „Арт-Сити“ на улице Ершова, детсады сдадут в жилищных комплексах „Весна-2“, „Салават Купере“ и „Новые Горки“», — пояснили в министерстве.

В этом году по нацпроекту будет окончено строительство наружных сетей в ЖК «Лето», а также реконструируют очистные сооружения стока воды в ЖК «Светлая Долина».

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что по программе национального проекта «Жилье и городская среда» в Татарстане запланировано благоустройство 65 объектов.