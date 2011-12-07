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В Казани с 10 августа ограничат движение по улице Крутовская

Временные неудобства связаны с работами по устройству трассы водопровода.

В Казани с 10 августа планируется перекрыть проезжую часть по улице Крутовская, сообщает мэрия Казани.

Участок дороги возле дома №8 по ул. Крутовская будет закрыт с 10 августа по 10 сентября. Возле дома №19 по ул. Тихорецкая движение будет ограничено с 16 августа по 10 сентября. Также проезд будет временно ограничен с 24 августа по 10 сентября возле дома №26 (корпус 2) по ул. Крутовская. С 1 по 10 сентября – возле дома №26б по ул. Крутовская.

Движение будет ограничено из-за работ по устройству трассы водопровода.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани 7 августа ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко.

КВ
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