Все ошибки учтены: на новой части Кремлевской набережной появится система автоматического полива

С ходом благоустройства этого нового общественного пространства Казани ознакомились корреспонденты «Казанских ведомостей».

Работы здесь идут полным ходом, и уже сейчас видны основные фишки новой просторной набережной. Главное достоинство проекта его авторы определили так: «Новая часть набережной будет больше прогулочной, без особых активностей, здесь жители и гости Казани смогут тихо и неспешно любоваться пейзажами большой городской реки».

Для этого набережную сейчас оборудуют длинными рядами деревянных лежаков-скамей, по принципу амфитеатра спускающихся ступенями ближе к воде. На этих скамьях-ступенях удобно и сидеть, и лежать, и загорать. А еще их можно использовать в качестве столика для маленького семейного пикника да еще с таким прекрасным видом на Казанку!

Кстати, взорам наблюдающих за водной гладью действительно ничего не будет мешать. В качестве зеленых насаждений рабочие муниципального предприятия «Городское благоустройство» высаживают здесь невысокие кустарники и клумбы с цветами, многолетними растениями. Привезенный новый грунт пригодится и для посадки деревьев, которым предстоит объединить канвой всю территорию зоны отдыха. На обновленной набережной высаживают липы и хвойные породы деревьев.

Принят во внимание и недавний неудачный опыт по высадке молодых саженцев деревьев по всей длине Кремлевской дамбы. Молодые деревца без регулярного полива быстро увяли — что и запечатлели казанцы, проезжающие по дамбе. Поэтому сейчас одновременно с обустройством набережной сразу ведется и установка автоматизированных систем полива.

Параллельно с озеленительными работами идет восстановление и ремонт чугунных ограждений вдоль набережной. Накопившуюся многолетнюю грязь и накипь очищают мощными струями сжатого воздуха и воды, подающихся под высоким давлением из шлангов спецаппарата.

Вместе с этим идет устройство наружного освещения и электроснабжения, восстановление и установка покрытий из брусчатки, асфальтобетона и шлифованного бетона. Особое внимание уделено Хрущевскому спуску — его полностью восстановят. Пока же проводится ремонт подпорных стен. Кроме того, все лестницы, ведущие к набережной, облицуют гранитом. А дополнит картину маслом установка малых архитектурных форм.

Какая же судьба ждет главную доминанту прибрежной территории за Казанским цирком — здание бывшего ресторана «Парус»? Само здание с необычной архитектурой, конечно, сохранится, но вот его внутреннее содержание изменится радикально. Некогда популярную среди казанцев точку общепита заменит очаг культуры и полезного досуга. Как сообщили в мэрии Казани, в здании разместится Молодежный образовательный центр. Под своей крышей он объединит творческие и научные лаборатории. Места ресторанных столиков займут выставочные экспозиции, и даже для музейных коллекций здесь найдется свое, теперь уже постоянное место.

«Уже к концу августа, ко Дню города и республики, в Казани будет благоустроен еще один километр набережной — от Ленинской до Кировской дамбы. Таким образом для гостей и жителей города будет создана красивая пешеходная зона длиной 4 км — до моста Миллениум», — с удовлетворением заверил горожан мэр Казани Ильсур Метшин в ходе недавнего инспектирования работ по реконструкции этой прибрежной территории города. — Наша цель — создать для казанцев комфортные условия для отдыха с различными спортивными площадками и прогулочными зонами. В этом году мы уже начинаем воплощать наши задумки».

Справка «КВ». Благоустройство набережной ведется согласно Стратегии развития прибрежной территории реки Казанки. Благодаря этой программе в столице Татарстана будет создано 12 общественных пространств на берегах реки. Цель Стратегии — создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным проектом стал экстрим-парк «Урам».