Казань стала лидером рейтинга социально-экономического развития РТ

Минэкономики Татарстана подвело итоги социально-экономического развития муниципальных районов республики за восемь месяцев 2020 года.

По информации ведомства, возглавила рейтинг Казань. Далее расположились Альметьевский и Лаишевский районы. Еще на пять позиций поднялись Алексеевский и Лениногорский районы. Это связано со снижением уровня безработицы.

По последним данным, официальный уровень безработицы в Татарстане составил 3,89%, где наибольший — в Пестречинском (8,7%), Высокогорском (5,2%) и Елабужском (5,04%) районах, а наименьший — в Актанышском (0,51%), Атнинском (0,66%) и Кайбицком (1,07%) муниципальных районах.