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Минэкологии РТ: На границе Самосыровской свалки зафиксировано двухкратное превышение сероводорода в воздухе

Лица, ответственные за содержание свалки, будут привлечены к ответственности.

В Казани на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки зафиксировали двукратное превышение по сероводороду, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

«На основании анализа проб, отобранных со 2 по 5 октября, выявлено двукратное превышение по сероводороду на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки», — уточняется в сообщении ведомства.

Мониторинг территорий продолжается. Ответственные лица за содержание свалки будут привлечены к ответственности. 

КВ
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