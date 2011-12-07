Минэкологии РТ: На границе Самосыровской свалки зафиксировано двухкратное превышение сероводорода в воздухе

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В Казани на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки зафиксировали двукратное превышение по сероводороду, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.
«На основании анализа проб, отобранных со 2 по 5 октября, выявлено двукратное превышение по сероводороду на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки», — уточняется в сообщении ведомства.
Мониторинг территорий продолжается. Ответственные лица за содержание свалки будут привлечены к ответственности.