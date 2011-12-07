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Завтра в Казани ожидается солнечная погода

Температура воздуха составит -10..-12°C.
Завтра, 8 февраля, в столице РТ ожидается солнечная погода, небольшой снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 3-4 м/c., при порывах – 9-11 м/c. Атмосферное давление – 758-759 мм рт. ст.
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