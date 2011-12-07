В Татарском академическом государственном театре оперы и балета чествовали ветеранов и тружеников тыла ВОВ

Мероприятие посвящено 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов и другие. На торжество пригласили около 500 участников войны и тружеников тыла со всех районов Татарстана.

На сцену были вынесены государственные флаги России и Татарстана, знамя Победы, затем прозвучали гимны РФ и РТ.

Присутствующих поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «От всей души поздравляю вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник – особенный для каждого из нас. В каждой семье помнят и чтут своих героев. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Об их подвигах мы рассказываем нашим детям, внукам и правнукам», – сказал он.

«Сотни тысяч наших соотечественников не вернулись с полей сражений», – добавил Рустам Минниханов. После этих слов собравшиеся почтили память погибших на фронтах войны минутой молчания.

« 700 тысяч татарстанцев взяли в руки оружие и пошли защищать Отчизну. Половина из них оставила свою жизнь во имя будущего мира на земле», – продолжил Президент республики.

В своей речи Рустам Минниханов отметил и трудовой подвиг народа, в том числе находившихся в тылу женщин, детей и пожилых людей. «Не щадя самих себя, работники заводов и фабрик круглосуточно стояли у станков. Труженики села отправляли на фронт миллионы тонн продовольствия, наши врачи и медсестры спасали жизни сотен тысяч бойцов. Свой вклад в победу внесли и представители научной и творческой интеллигенции», – подчеркнул он.

По мнению Президента Татарстана, именно единство и сплоченность многонационального народа, мужество и героизм позволили выстоять в сложных условиях военного времени. «Наш долг – сохранить память о каждом моменте истории и воспитать будущее поколение страны на доблестных примерах народа-победителя», – уверен он.

«Низкий вам поклон и глубочайшее признание за Великую Победу, за ваш боевой и трудовой подвиг во имя Родины и будущего поколения!» – обратился Рустам Минниханов к ветеранам.

Вспомнили сегодня и тех, кто заслужил высокие награды за подвиги в период Великой Отечественной войны. Рустам Минниханов вручил детям ушедших из жизни ветеранов удостоверения о наградах, сообщает ИА «Татар-информ».