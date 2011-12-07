«Без бомжей, но в развалинах»: какое здание в центре Казани скрывает гигантский баннер

Мы продолжаем знакомить наших читателей с главными «заброшками» столицы Татарстана вместе с экскурсоводом и сталкером Алмазом Гараевым. Предыдущий материал был о судьбе дома купца Соболева, который заняли бездомные — он находится в разрушенном состоянии. В этом же тексте речь пойдет о доме купца Каменева на улице Кремлевской.

«Мои слушатели — это главные действующие лица»

Алмаз Гараев «водит людей по „заброшкам“». Это не работа, а хобби. Делать его своим основным занятием он не собирается — боится, что потеряет тогда к нему интерес.

«На сегодняшний день в таком формате никто не работает. Классические экскурсоводы водят людей по красивой Казани и больше работают с приезжей аудиторией, а ко мне приходят чаще всего коренные жители», — говорит он.

С первыми заморозками прогулки с группами сталкер. Но сам дома не сидит — нужно вести блог.

«У меня слушатели — это главные действующие лица, они могут меня перебить, дополнить, задавать вопросы по другой теме, мы даже можем отклониться от маршрута, если увидим что-то интересное, поэтому я называю это прогулки, а не экскурсии. Хотя у меня тоже есть план, есть маршрут от точки до точки, который мы должны пройти, но четкого тайминга нет», — рассказывает собеседник.

Как правило люди просят его провести их по «Льнокомбинату» — у здания богатая история, там есть на что посмотреть, а людей привлекает былая мощь этого завода.

Далее путь проходит через Площадь 1 Мая, тут Алмаз рассказывает про здание мэрии и дом купца Каменева.

«Здание исполкома города принадлежало купцу Евреинову в 1832 году, городская управа выкупает у него этот дом. У Казани были две беды: наводнения и бесчисленные пожары. После пожара это здание было выкуплено, оно тоже пострадало при пожаре, но разрушения были не такие сильные и здание можно было реконструировать. Первые попытки реконструкции были предприняты архитектором Пятницким в 1836 году, проект он предоставил, но дело дальше не пошло», — обьясняет он.

Последний крупный пожар в Казани был в 1842 году, и после него реконструкцией здания занялись уже вплотную. Она завершилась в 1846 году, в таком виде здание дошло до наших дней. Также на Кремлевской улице проживали именитые и богатые купцы, у которых были дома и на улице Большая Проломная (сейчас Баумана — прим. Ред.).

«Здание выглядит так, будто великан обрубил его своей рукой»

Дом купца Каменева, которое было построено в конце 18 века, знаменитым казанским архитектором Василием Кафтыревым. Каменев был купцом I-й гильдии, занимался торговлей, но в 36 лет умер. Дом поменял около 15 владельцев. Фасад в стиле классицизма, строгих линий и без лепнины, сегодня приведён в порядок.

«Сейчас фасад здания отреставрировали, принадлежит оно городу, а внутри ведутся строительные работы», — говорит наш спутник.

Он рассказывает, что в здании и на улице Кремлевская есть подземные ходы, которые не дает покоя людям.

«Для чего они делались — остается загадкой. По одной из версий, в них располагались столовые, а возможно, купцы в них хранили свое золото. Вопросов много, но ответа на них нет», — поделился Алмаз.

Продолжение дома выходило на место нынешней парковки, но сейчас, как выразился он, есть ощущение, что «великан своей рукой обрубил» здание. На первом этаже было 12 торговых лавок, а на втором 7, отмечает гид.

«До недавнего времени здесь тоже жили бомжи, но сейчас их прогнали, а на окна поставили решетки, — сталкер показывает на проход в здание, который выглядит очень ветхим и оттого небезопасным. — На кирпичах здания осталось много клейм, которые хранят обозначения, на каких заводах они были сделаны».

Гараев рассказывает, что в дом с группами он тоже заглядывает. И первыми эмоциями у лбдей становится крайнее удивление — экскурсанты поражаются тому, что в центре города спряталось полуразрушенное здание.

«Вожу я людей пока только по Казани, но есть мысль, которую я давно вынашиваю, — я хочу купить микроавтобус и выезжать за пределы города. В основном это будет Пестречинский и Верхнеуслонский райны, Камское Устье. Загородные прогулки и исследования проходят в заброшенных церквях, усадеб, к сожалению, становится все меньше», — отмечает казанский сталкер.