Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Без бомжей, но в развалинах»: какое здание в центре Казани скрывает гигантский баннер

Дом купца Каменева 18 века постройки находится на одной из главных улиц Казани. Сейчас фасад здания отремонтирован, внутри него ведутся ремонтные работы. Но его вторая часть скрыта, и не многие знают, какой дома находится тут.

Мы продолжаем знакомить наших читателей с главными «заброшками» столицы Татарстана вместе с экскурсоводом и сталкером Алмазом Гараевым. Предыдущий материал был о судьбе дома купца Соболева, который заняли бездомные — он находится в разрушенном состоянии. В этом же тексте речь пойдет о доме купца Каменева на улице Кремлевской.

«Мои слушатели — это главные действующие лица»

Алмаз Гараев «водит людей по „заброшкам“». Это не работа, а хобби. Делать его своим основным занятием он не собирается — боится, что потеряет тогда к нему интерес.

«На сегодняшний день в таком формате никто не работает. Классические экскурсоводы водят людей по красивой Казани и больше работают с приезжей аудиторией, а ко мне приходят чаще всего коренные жители», — говорит он.

С первыми заморозками прогулки с группами сталкер. Но сам дома не сидит — нужно вести блог.

«У меня слушатели — это главные действующие лица, они могут меня перебить, дополнить, задавать вопросы по другой теме, мы даже можем отклониться от маршрута, если увидим что-то интересное, поэтому я называю это прогулки, а не экскурсии. Хотя у меня тоже есть план, есть маршрут от точки до точки, который мы должны пройти, но четкого тайминга нет», — рассказывает собеседник.

Как правило люди просят его провести их по «Льнокомбинату» — у здания богатая история, там есть на что посмотреть, а людей привлекает былая мощь этого завода.

Далее путь проходит через Площадь 1 Мая, тут Алмаз рассказывает про здание мэрии и дом купца Каменева.

«Здание исполкома города принадлежало купцу Евреинову в 1832 году, городская управа выкупает у него этот дом. У Казани были две беды: наводнения и бесчисленные пожары. После пожара это здание было выкуплено, оно тоже пострадало при пожаре, но разрушения были не такие сильные и здание можно было реконструировать. Первые попытки реконструкции были предприняты архитектором Пятницким в 1836 году, проект он предоставил, но дело дальше не пошло», — обьясняет он.

Последний крупный пожар в Казани был в 1842 году, и после него реконструкцией здания занялись уже вплотную. Она завершилась в 1846 году, в таком виде здание дошло до наших дней. Также на Кремлевской улице проживали именитые и богатые купцы, у которых были дома и на улице Большая Проломная (сейчас Баумана — прим. Ред.).

«Здание выглядит так, будто великан обрубил его своей рукой»

Дом купца Каменева, которое было построено в конце 18 века, знаменитым казанским архитектором Василием Кафтыревым. Каменев был купцом I-й гильдии, занимался торговлей, но в 36 лет умер. Дом поменял около 15 владельцев. Фасад в стиле классицизма, строгих линий и без лепнины, сегодня приведён в порядок.

«Сейчас фасад здания отреставрировали, принадлежит оно городу, а внутри ведутся строительные работы», — говорит наш спутник.

Он рассказывает, что в здании и на улице Кремлевская есть подземные ходы, которые не дает покоя людям.

«Для чего они делались — остается загадкой. По одной из версий, в них располагались столовые, а возможно, купцы в них хранили свое золото. Вопросов много, но ответа на них нет», — поделился Алмаз.

Продолжение дома выходило на место нынешней парковки, но сейчас, как выразился он, есть ощущение, что «великан своей рукой обрубил» здание. На первом этаже было 12 торговых лавок, а на втором 7, отмечает гид.

«До недавнего времени здесь тоже жили бомжи, но сейчас их прогнали, а на окна поставили решетки, — сталкер показывает на проход в здание, который выглядит очень ветхим и оттого небезопасным. — На кирпичах здания осталось много клейм, которые хранят обозначения, на каких заводах они были сделаны».

Гараев рассказывает, что в дом с группами он тоже заглядывает. И первыми эмоциями у лбдей становится крайнее удивление — экскурсанты поражаются тому, что в центре города спряталось полуразрушенное здание. 

«Вожу я людей пока только по Казани, но есть мысль, которую я давно вынашиваю, — я хочу купить микроавтобус и выезжать за пределы города. В основном это будет Пестречинский и Верхнеуслонский райны, Камское Устье. Загородные прогулки и исследования проходят в заброшенных церквях, усадеб, к сожалению, становится все меньше», — отмечает казанский сталкер.

КВ
Лента новостей