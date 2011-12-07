В Казани временно ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

На улице Юлиуса Фучика будут перекрыты участки транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Ограничение движения связано с работами по выносу сетей ливневой канализации для строительства метрополитена.

Так, с 8 по 18 июня проехать не получиться на участке возле дома №105а; с 19 по 30 июня на участке возле дома №64 корп. 1; с 1 по 10 июля движение будет ограничено на участке возле дома №72.