Казанцы могут бесплатно вакцинировать и стерилизовать своих собак

Мэрия Казани опубликовала расписание работы мобильных пунктов для вакцинации и стерилизации собак.

Принимать казанцев со своими четвероногими друзьями специалисты будут с 10:00 до 14:00. Первый пункт заработает 10 июля в поселке Отары Приволжского района города. Через неделю ветеринары бесплатно сделают прививки в поселке Салмачи. 24 и 31 июля вакцинацию и стерилизацию животных осуществят в Авиастроительном районе в поселках Северный и Кадышево, а 7 августа — в поселке Константиновка.

Записать на прививки своих собак жители Казани могут по телефону: +7(843)590-04-26.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Казани заработала единая линия по приему заявок на отлов бездомных животных.