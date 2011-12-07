Не сложнее автомобиля и сравнимо с велосипедом: в Казани проходит регата яхт класса «Микро»

В Казани проходит второй в истории чемпионат страны в классе «Микро» и третье крупное событие. В прошлом году из-за пандемии коронавируса соревнования не удалось провести. Однако в этом на него заявилось 20 команд со всей России.

Как отметил президент федерации парусного спорта Татарстана Альберт Садыков в разговоре с «Казанскими ведомостями» — по прогнозу обещают ветер. Соревнования будут длиться вплоть до 10 июля — 4 гоночных дня. Класс «Микро» — это яхты до шести метров длиной и в гоночном варианте только на парусном ходу.

«В экипаже от трёх до пяти человек в зависимости от веса экипажа. Пять человек на яхте спокойно могут разместится. Именно класс „Микро“ отличается дружелюбностью, командной работой. Экипажи сложены годами, есть даже семейные команды», — поделился Садыков.

Но сильная сплоченность не помешала в этом году заявиться большому количеству новых, молодых экипажей. Правда, из 20 команд у четверых лодки не прошли контрольную проверку и до регаты их не допустили.

Кирилл Базуев, участник из города Снежинск, отмечает, что главное — держать лодку в чистоте и порядке, а также своевременно устранять поломки. Именно в этом и кроется залог успеха на регате. Но не менее важно и командное взаимодействие — это годы тренировок. На воде всё происходит быстро и поэтому необходима слаженность экипажа, понимание с полуслова.

«Если член экипажа неправильно выполняет команду или не выполняет её совсем, или вдруг решил "выйти" за борт — то это приводит к трагедии в плане гонки. Случаи выхода за борт регулярны, потому что в руках мокрые скользкие верёвки, сами лодки также скользкие, потому что наполированы. И опять же, это не большая килевая лодка, они довольно шаткие, качающиеся», — сказал Базуев.

Бывают сильные ветра. А порой просто не за что схватится и во время крена можно выпасть за борт. В таком случае команда разворачивает яхту, возвращается за товарищем и вместе с ним идёт дальше в гонку. Однако при это теряется драгоценное время и пройденные метры. Примечательно, что если в этот вид спорт ребёнок придёт в 7-8 лет, то до уровня чемпионата страны он дорастёт к 18-20 годам.

«Я думаю, что за 10 лет человек может научиться всему. Это не так сложно, не сложнее, чем на автомобиле. В какой-то мере степени даже сравнимо с велосипедом — держи равновесие, двигайся вперед и всё будет в порядке. Это приобретённый навык», — отметил участник регаты.

Парусный спорт, уверен Базуев, подходит для любого возраста. Яркий тому пример — 71-летний путешественник из Татарстана Алмаз Алеев, который недавно вернулся из кругосветного путешествия. Вместе со своей командой он совершил его на яхте Milonga.

Например, для Базуева парусный спорт — это образ жизни. В свободное от работы время он ходит на яхте, а в свободное от судна время обучает детей этому виду спорта.