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Казанцев приглашают принять участие в экологическом квесте «Чистые игры»

Экологический квест пройдет на пляже озера Комсомольское 10 октября.

Казанцев приглашают принять участие в экологическом квесте «Чистые игры», который пройдет на пляже озера Комсомольское в поселке Дербышки 10 октября, сообщает Дирекция парков и скверов.

«Участникам квеста за один час предлагается убрать территорию от мусора. За каждый собранный мешок отходов в мобильном приложении игры командам начисляются баллы», — уточняется в сообщении.

Кроме того, при раздельном сборе мусора участникам начисляется большее количество баллов.

Победители, набравшие больше всех баллов, получат подарки.

Для участия в квесте нужно пройти регистрацию по ссылке. Перчатки и мусорные мешки участники получат на месте.

Начало мероприятия: в 13.00. 

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