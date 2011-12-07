Казанцев приглашают принять участие в экологическом квесте «Чистые игры», который пройдет на пляже озера Комсомольское в поселке Дербышки 10 октября, сообщает Дирекция парков и скверов.

«Участникам квеста за один час предлагается убрать территорию от мусора. За каждый собранный мешок отходов в мобильном приложении игры командам начисляются баллы», — уточняется в сообщении.

Кроме того, при раздельном сборе мусора участникам начисляется большее количество баллов.

Победители, набравшие больше всех баллов, получат подарки.

Для участия в квесте нужно пройти регистрацию по ссылке. Перчатки и мусорные мешки участники получат на месте.

Начало мероприятия: в 13.00.