В «Салават Купере» вновь воздушные шарики на подъездах

Дом под номером 5а по улице Наиля Юсупова стал предпоследним в числе новостроек второй очереди. В 255 квартирах 18-этажки будут проживать участники программы социальной ипотеки - это работники бюджетных организаций и предприятий города.Обращаясь к новоселам, заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ, являющегося инвестором строительства, Владимир Никифоров поздравил их с праздником. Он поблагодарил компанию-подрядчика за застройку квартала.- Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем двигаться вперед. Здоровья и счастья вам в новых квартирах, - сказал Владимир Никифоров.Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев напомнил, что со строительством домов второй очереди «Салават Купере» не возникало никаких проблем. Подрядчик возвел дома по графику.- В этих домах вам будет жить комфортно, благоприятно. И конечно, мы ждем от вас много-много детей, - заметил замминистра.Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов подчеркнул, что Кировский район - самый быстрорастущий в городе. В «Салават Купере» представлена комплексная застройка.- Хочу поблагодарить подрядчика, министерство строительства, Госжилфонд за микрорайон с комфортной застройкой, с детскими садами, детскими площадками. Мы очень надеемся, что жилье будет соответствовать вашим требованиям, - отметил Сергей Миронов.Представитель подрядчика в приветственном слове сказал, что компания постаралась построить хороший, добротный дом. Он подчеркнул, что если жильцы выявят какие-то недочеты, то компания их исправит в кратчайшие сроки.Общая площадь квартир в трехподъездном доме составляет 14,8 тыс. квадратных метров. Жильцы получают их с чистовой отделкой: установлена сантехника, стены оклеены обоями, на полу уложен линолеум. Ставь мебель и живи! Система водоснабжения оборудована фильтрами по очистке воды, на батареях размещены регуляторы тепла. Не придется новоселам и думать о передаче данных по потреблению электроэнергии и воды - все счетчики передают их автоматически.Ключи от двухкомнатной квартиры на 5-м этаже получила и семья Минкиных. Раньше Алмаз и Надежда ютились с ребенком в однокомнатной квартире на площади в 32 квадратных метра. Алмаз работает на ПАО «Казаньоргсинтез» и принял участие в ипотечной программе. Первое впечатление от нового жилья - простор.- Рады, что появилось пространство, ведь ребенок очень активный. В зале будет много места. Ребенок выбрал себе комнату побольше, там и разместится игровая площадка, - рассказала о планах Надежда.По словам Ильшата Гимаева, к сентябрю этого года в «Салават Купере» будет построен детский сад, школу возведут не раньше 2020 года. А недавно здесь открылся филиал детской городской поликлиники №4.- Надеюсь, что со временем здесь все будет, - поделился ожиданиями по поводу развития инфраструктуры в микрорайоне Алмаз.На 2019 год инвестиционная программа Государственного жилищного фонда при Президенте РТ включает в себя строительство 165 домов на 7,8 тыс. квартир. Это 438,3 тыс. квадратных метров жилой площади. С начала года уже завершено строительство 24 домов на 1015 квартир.