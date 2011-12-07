Мэр Казани Ильсур Метшин посетил новую школу по гребным видам спорта. Учреждение расположено на набережной озера Кабан, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам Метшина, новая база станет еще одной возможностью не только для занятия спортом, но и послужит хорошей пропагандой здорового образа жизни. Мэр лично осмотрел помещения спортивной школы и пообщался с его воспитанниками.

Сейчас в учреждении занимаются 417 человек. Спортсмены развиваются в гребле на байдарках и каноэ.