Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани появился новый сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте».
Чтобы прокатиться на данном виде транспорта, казанцы могут воспользоваться приложением, отсканировав QR-код. Затем для активации самоката будет представлен тарифный план.
Также в сервисе показаны «медленные зоны», где скорость электротранспорта ограничена.
Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в столице РТ работают над мерами, регулирующими передвижение на электросамокатах.