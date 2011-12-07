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В Казани появился новый сервис аренды электросамокатов

Через приложение пользователь сможет арендовать транспорт и оплачивать поездки.

В Казани появился новый сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте».

Чтобы прокатиться на данном виде транспорта, казанцы могут воспользоваться приложением, отсканировав QR-код. Затем для активации самоката будет представлен тарифный план.

Также в сервисе показаны «медленные зоны», где скорость электротранспорта ограничена.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в столице РТ работают над мерами, регулирующими передвижение на электросамокатах. 

КВ
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