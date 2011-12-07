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В посёлке Залесный начался ремонт подземного перехода

Работники уже соорудили конструкцию из деревянных лестниц.

В Казани в посёлке Залесный начались ремонтные работы подземного перехода, который расположен со стороны магазина «Бэхетле», сообщает Instagram-аккаунт Сергея Миронова.

Известно, что рабочие уже проводят монтаж лестницы и делают замеры.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани обновят дороги в десяти посёлках Казани. Помимо Залесного, в этом году дороги отремонтируют в Аракчино, Борисково, Плодопитомник, Борисоглебском, Аметьево, Константиновке, Вознесеньи и Северном посёлке.

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