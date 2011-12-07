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Казанцев будут учить культуре вождения электросамокатов с помощью плакатов

Прокатчики электросамокатов планируют обратиться в администрацию Казани с просьбой разместить плакаты по городу

В Казани планируют разместить плакаты с правилами езды на электросамокатах. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали прокатчики.

«Возможно, сейчас обсуждаем это с администрацией города и ищем такие возможности. Иллюстрации о безопасном управлении самокатами могут использовать другие кикшеринговые сервисы, а также администрации в других регионах России», — рассказали нашему изданию в пресс-службе Urent.

В пресс-службе компании Whoosh пояснили, что это эффективный способ наращивания культуры вождения у людей.

«Обратились в администрацию с просьбой поспособствовать в распространении. Какой-то объём надеемся разместить на улицах сами. Для эффекта он должен быть, конечно, существенным», — отметили в пресс-службе кикшеринга.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что власти Казани утвердили принципы и требования по размещению электросамокатов в городе.

КВ
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