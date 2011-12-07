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Власти Казани демонтируют незаконно установленную рекламу

Демонтажу подлежат 5 средств наружной рекламы.

В Казани демонтируют 5 объектов незаконно установленной наружной рекламы. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Так, демонтажу подлежит стела на улице Братьев Касимовых, которая расположена у дома № 20, указатели по улице Фучика около дома № 76а, с улицы Ямашева уберут фундаментный блок рекламной конструкции и брандмауэр на улице Малая Крыловка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в столице Татарстана снесут 19 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. 

КВ
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