Власти Казани демонтируют незаконно установленную рекламу

В Казани демонтируют 5 объектов незаконно установленной наружной рекламы. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Так, демонтажу подлежит стела на улице Братьев Касимовых, которая расположена у дома № 20, указатели по улице Фучика около дома № 76а, с улицы Ямашева уберут фундаментный блок рекламной конструкции и брандмауэр на улице Малая Крыловка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в столице Татарстана снесут 19 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества.