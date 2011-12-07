Минцифры предложило собирать биометрию у водителей каршеринга и такси

Минцифры предложило собирать биометрические данные у водителей каршеринга и такси. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство уже разработало проект по сбору биометрии. Использовать технологию они хотят в целях идентификации и аутентификации водителей. Также есть вероятность введения технологии для доступа на территории различных организаций, в том числе и финансового рынка.

Если проекту дадут зеленый свет, то он будет реализован с 1 января 2022 года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с июля 2021 года Федеральная налоговая служба начала полномасштабную выдачу квалифицированных электронных подписей (КЭП) для компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.







