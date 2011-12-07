Электронная подпись: в налоговой рассказали, кому она нужна и где получить

О том, кого касаются правила и как получить КЭП, рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Татарстан Гульфия Каюмова.

— Для чего нужна квалифицированная электронная подпись и где ее можно использовать?

— Квалифицированная электронная подпись используется на всех электронных площадках и в сервисах.

При взаимодействии с налоговыми органами в электронном виде, например, — при подаче налоговых деклараций через сервис «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».

— Почему ее стала выпускать именно Налоговая служба?

— Это связано с тем, что с 01 января 2022 года вступают в силу изменения в 63 Федеральный закон от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи» (в редакции 476-ФЗ от 27.12.2019). С учетом изменений с 1 января 2022 года индивидуальные предприниматели, руководители организаций и нотариусы должны будут получать квалифицированную электронную подпись или КЭП не в коммерческих удостоверяющих центрах как это было, а в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы России.

Для того, чтобы этот процесс шел плавно, получить электронную подпись по новым правилам возможно сейчас, Федеральная налоговая служба уже начала выпускать квалифицированные электронные подписи по новым правилам в Республике Татарстан уже выпущено более 2,5 тыс. КЭП.

— Кто может обратиться за получением квалифицированного сертификата и кто не сможет получить такую подпись?

— Федеральная налоговая служба выдает квалифицированные электронные подписи индивидуальным предпринимателям, нотариусам и юридическим лицам.

Но для юридических лиц есть нюанс. Получить бесплатную квалифицированную электронную подпись сможет лицо, которое действуют от лица компании без доверенности, как правило, это генеральные директора фирм.

Организации, осуществляющие деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», будут обслуживаться в Удостоверяющем центре банка России, а должностные лица госорганов и органов местного самоуправления будут получать квалифицированные электронные подписи в Удостоверяющем центре Федерального казначейства.

— Где можно получить подпись?

— КЭП можно получить, обратившись лично в любой налоговый орган. Она выдается бесплатно.

Полный перечень мест выдачи опубликован на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

— Нужно ли обновлять электронную подпись прямо сейчас?

— Изменения в законе ужесточили требования к коммерческим удостоверяющим центрам. До 1 июля этого года удостоверяющие центры должны были пройти аккредитацию по новым правилам. Для владельцев же электронных подписей до января 2022 ничего не поменяется, но мы рекомендуем уже сейчас:

1) проверить срок действия своей КЭП. Это можно сделать в программе, которую вы используете — например, КриптоПро CSP.

2) проверить, прошел ли переаккредитацию центр, выдавший КЭП. Для этого можно скачать актуальный перечень аккредитованных центров, выложенный на сайте Минцифры РФ.

КЭП, выданные аккредитованными по старым правилам центрами, действуют до истечения срока, на который они выданы, но не больше срока действия аккредитации выдавших их удостоверяющих центров, либо не больше, чем до 1 января следующего года.

Для того чтобы обеспечить «бесшовный» переход, ФНС проводит выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России, где уже сейчас можно, выбрав удобное время, записаться и получить КЭП.

— Как получить подпись в удостоверяющем центре ФНС России?

— Квалифицированные сертификаты для заявителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариусов, выпускаются территориальными налоговыми органами. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой рекомендуем предварительно записаться на прием. Записаться можно с помощью сервиса ФНС «Онлайн запись на прием в налоговый орган» или по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

Заявитель должен предоставить заявление на выпуск квалифицированной электронной подписи. Удобнее подать заявление на выпуск КЭП онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

— Что необходимо предоставить в Удостоверяющий центр налоговой инспекции для получения квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России?

— Заявитель должен предоставить заявление на выпуск квалифицированной электронной подписи, а также:

1) паспорт;

2) ИНН, СНИЛС;

3) носитель для записи ключей электронной подписи и сертификата электронной подписи;

4) документацию на ключевой носитель информации (сертификат соответствия). Обращаю внимание, что носитель должен иметь соответствующие сертификаты и их обязаны предъявить вместе с носителем в точке выдачи КЭП УЦ ФНС.

— А если с собой нет таких сертификатов?

— В таком случае налоговый орган имеет право отказать в выдаче квалифицированной электронной подписи.

Гражданин, подготавливаясь к получению подписи, должен приобрести носитель уже с сертификатами соответствия.

— Где можно приобрести подходящие носители с сертификатом соответствия?

— Носители с документами на них можно приобрести у официального поставщика, у операторов электронного оборота, в специализированных магазинах.