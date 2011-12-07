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Схему движения изменят три казанских автобуса

Следовать автобусы № 34, № 36 и № 91 по новому маршруту будут с завтрашнего дня.

С 9 сентября три автобусных маршрута в Казани изменят схемы движения. Такое решение было принято из-за многочисленных обращений жителей города, передает пресс-служба исполкома.

Автобусы № 34 начнут курсировать в прямом направлении по ул. Советская — ул. Халезова — ул. Парковая и далее по маршруту.

Маршрут № 36 «Вещевой рынок — Осиново» в обратном направлении последует по ул. Болотникова — ул. Кулахметова и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 91 будут следовать в обоих направлениях по ул. Халезова и далее по маршруту. 

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