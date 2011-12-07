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На казанские дороги выйдут 20 новых автобусов

Автопарк обновится на автобусном маршруте №29.

В Казани на дороги выйдут еще 20 новых низкопольных автобусов экологичного класса «Евро-5», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Новые автобусы «НефАЗ 52-99-40-57» будут курсировать по маршруту № 29 «Строительный институт — ул. Гудованцева».

53 таких же автобуса уже эксплуатируются на маршрутах № 36 и № 45.

Транспорт работает на природном газе и является более экологичным. Обновление автопарка происходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В следующем году республика получит 160 автобусов, 28 троллейбусов и 18 трамваев. 

КВ
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