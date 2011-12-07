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Ремонт дороги по улице Гагарина в Казани завершён с опережением графика

Дорожники уложили верхний слой из высокопрочного асфальтобетона.

В Казани завершился ремонт дороги по улице Гагарина с опережением графика. Ремонтные работы были выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Сообщается, что дорожники уложили верхний слой из высокопрочного асфальтобетона, установили 186 дорожных знаков, 566 метров пешеходных ограждений и заменили 1 673 метра бортовых камней. Общая площадь обустроенных тротуаров составила 1 966 кв. метров. Сейчас работникам осталось шесть павильонов на остановках.

Реализация всех национальных проектов в России происходит по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане отремонтирован и сдан в эксплуатацию участок трассы Алексеевское — Высокий Колок. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

КВ
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