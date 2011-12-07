В Татарстане отремонтирован и сдан в эксплуатацию участок дороги Алексеевское — Высокий Колок

В Татарстане отремонтирован и сдан в эксплуатацию участок трассы Алексеевское — Высокий Колок, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Сообщается, что на участке от 34 до 36 км. было уложено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, укреплены обочины, с каждой стороны нарисована разметка.

«Компания ОАО «Алексеевскдорстрой» выполнила ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», уточнили в ведомстве.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году в Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы дороги на 11 улицах по европейским стандартам.