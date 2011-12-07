Уклоняющегося от воинской службы призывника из Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Молодой человек 1996 года рождения привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ. Заседание суда состоялось в Приволжском районном суде столицы РТ.

В первый раз юноша получил отсрочку от армии в 2013 году, когда он поступил в техникум. Спустя три года ему предстояло явиться на призывную комиссию, но он этого не сделал. После были проведены розыскные мероприятия, а в январе 2021 года заведено уголовное дело.

В результате уклониста обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако, после погашения судимости ему все равно придется отслужить в армии.