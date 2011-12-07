Роспотребнадзор призывает не рисковать и не отдыхать на 4 казанских пляжах

В Казани четыре пляжа не прошли проверку Управления Роспотребнадзора по РТ отчего ведомство призывает не рисковать и не купаться на них. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

На данный момент не удовлетворительные результаты воды по санитарно-химическим показателям в озере Большое Лебяжье. Здесь же вода не прошла проверку по микробиологическим показателя, как и пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Комсомольский». Такие же результаты показал городской пляж в Альметьевске.

«На данных пляжах купание небезопасно, установлены аншлаги. И обращаемся к нашим жителям — не рисковать своим здоровьем и не купаться в данных местах», — сказала Авдонина.

С 1 июля ведомство проводит мониторинг за холерным вибрионом. Определено 300 точек и на данный момент отобрано 300 проб. Неудовлетворительных результатов не выявлено.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани утвердили требования для работы городских пляжей.