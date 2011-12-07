Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотребнадзор призывает не рисковать и не отдыхать на 4 казанских пляжах

С 1 июля идет мониторинг за холерным вибрионом – на данный момент взяты 300 проб.

В Казани четыре пляжа не прошли проверку Управления Роспотребнадзора по РТ отчего ведомство призывает не рисковать и не купаться на них. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

На данный момент не удовлетворительные результаты воды по санитарно-химическим показателям в озере Большое Лебяжье. Здесь же вода не прошла проверку по микробиологическим показателя, как и пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Комсомольский». Такие же результаты показал городской пляж в Альметьевске.

«На данных пляжах купание небезопасно, установлены аншлаги. И обращаемся к нашим жителям — не рисковать своим здоровьем и не купаться в данных местах», — сказала Авдонина.

С 1 июля ведомство проводит мониторинг за холерным вибрионом. Определено 300 точек и на данный момент отобрано 300 проб. Неудовлетворительных результатов не выявлено. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани утвердили требования для работы городских пляжей.

КВ
Лента новостей