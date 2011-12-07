В Казани для «Тюбетей Tower» выделено новое место

В Казани нашли новое место для «Тюбетей Tower». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Она рассказала, что на недавнем городском совете было предложено несколько новых участков под строительство башни. Предположительно, инвестор уже выбрал участок около нового зоопарка, добавила она.

«Вроде бы он уже его, я уже боюсь сглазить, даже одобрил. Если мы добьем этот проект, это будет, конечно, здорово. Если у нас все-таки появится такая башня», — поделилась Минуллина.

Ранее сообщалось, что для строительства казанского небоскреба «Тюбетей Tower» было решено найти новое место, так как на правом берегу Казанки будет возведен национальный парк. Решение было принято в соответствии с указом Президента Татарстана Рустама Минниханова.