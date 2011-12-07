Казанцы могут бесплатно получить современные протезы рук

С января прошлого года в Татарстане начал реализовываться проект АСИ «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». Благодаря нему по государственной программе технологичные протезы рук бесплатно получили более 10 человек.

Проект осуществляется при поддержке компании «Моторика». По словам директора по региональному развитию компании Руслана Садыкова, получить необходимый вид технических средств реабилитации имеет право каждый гражданин РФ.

«Большой проблемой является то, что, к сожалению, пока еще не все знают о такой возможности, и о существовании современных протезов. Поэтому пользуются преимущественно косметическими протезами, которые выполняют функцию внешнего замещения верхней конечности», — сказал он.

Узнать подробнее татарстанцы могут на открытом протезировании. Оно состоится в Казани 10 сентября в 15:00 по адресу Фатыха Амирхана, 18А.

При установке протеза, пользователь получает не только поддержку и документальное сопровождение, но и первичную реабилитацию, которая позволит открыть новые функции и быстрее начать использовать его на максимум возможностей.

На встрече новые обладатели кибер-протезов поделятся своими впечатлениями и расскажут, как можно получить протезы бесплатно, сообщили организаторы.