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Для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе изымут более 150 земельных участков в Казани

Участок дороги должен быть построен до 18 декабря текущего года.

В сборнике документов мэрии Казани появилась информация об изъятии 164 земельных участков под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе.

На данный момент сотрудникам комитета исполкома необходимо уведомить владельцев жилых домов о сносе участков, а также донести постановление, соглашения об изъятии, кадастровые паспорта, отчет об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости.

Известно, что заказчиком опять выступает ГКУ «Главтатдортранс». Начальная цена контракта равняется одной половине млрд рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 12 по 20 августа, сам он также должен состояться 20-го числа.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен построить участок дороги — дублера Горьковского шоссе до 18 декабря текущего года.

КВ
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