11 октября Казань впервые примет фан-зону сборной России по футболу «Наши парни», сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Мероприятие пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», где будет установлен большой экран для просмотра решающего для российской сборной матча Лиги наций против команды Турции.

«Для болельщиков приготовлена насыщенная развлекательная программа. Казанцы смогут попробовать себя в роли комментатора матча вместе со спортивным ведущим Первого канала Виктором Гусевым, взять автографы у экс-футболистов сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Сычева, выиграть майки и мячи с автографами игроков сборной России. Желающие смогут также принять участие в телемосте со сборной России, который будет организован с московского стадиона «Динамо» имени Льва Яшина», — уточняется в сообщении.

Перед началом матча для зрителей выступит группа «Братья Грим» с онлайн-концертом. Также ожидается прямая связь по радио со звездными гостями. Болельщиков угостят чаем.

Начало мероприятия в 20.30, начало матча — в 21.45. Вход свободный. Болельщиков начнут запускать в 20.00.