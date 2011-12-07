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На Максимова в Казани начнет действовать двустороннее движение

В Авиастроительном районе столицы провели реконструкцию с расширением дороги.

С завтрашнего дня на улице Максимова в Казани изменится организация дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Исполкома города.

Ранее на участке улицы в Авиастроительном районе было одностороннее движение. В этом году с целью увеличения пропускной способности провели его реконструкцию с расширением дороги на ул.Максимова от ул.Петра Витера до ул.Дементьева. Там же провели работы по устройству новых сетей канализации и освещения.

По данной улице проходит 13 маршрутов общественного транспорта, ежедневно проезжает более 14 тыс. автомобилей, ею пользуются более 120 тыс. человек.

Теперь автомобилистам нужно быть внимательными и руководствоваться новыми установленными дорожными знаками. 

КВ
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