На Максимова в Казани начнет действовать двустороннее движение

С завтрашнего дня на улице Максимова в Казани изменится организация дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Исполкома города.

Ранее на участке улицы в Авиастроительном районе было одностороннее движение. В этом году с целью увеличения пропускной способности провели его реконструкцию с расширением дороги на ул.Максимова от ул.Петра Витера до ул.Дементьева. Там же провели работы по устройству новых сетей канализации и освещения.

По данной улице проходит 13 маршрутов общественного транспорта, ежедневно проезжает более 14 тыс. автомобилей, ею пользуются более 120 тыс. человек.

Теперь автомобилистам нужно быть внимательными и руководствоваться новыми установленными дорожными знаками.