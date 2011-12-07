Марат Закиров: Парки остаются одними из самых безопасных мест для проведения досуга

Глава Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров сообщил о старте аукционов на размещение нестационарных торговых объектов в предстоящий зимний сезон. Всего их в парках планируется разместить до 21.

На деловом понедельнике он рассказал, что пока рассчитывают установить 12 вендинговых аппаратов, организовать четыре кафе, два тира, два аттракциона и одну точку фотоуслуг.

По его словам, парки остаются одними из самых безопасных мест для проведения досуга, а потому «данный вид услуг становится все более актуальным».

Закиров поделился, что в этом сезоне появится каток в парке «Калейдоскоп», а также два экстремальных аттракциона на пляже озера «Лебяжье».