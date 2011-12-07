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В зимний период в казанских парках запустят два новых аттракциона

Их разместят у озера Лебяжье.

В зимний период в 15 парках Казани планируется разместить 21 новый объект. Большинство проработает два года. Об этом в ходе «делового понедельника» рассказал глава Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

Например, в парке «Крылья Советов» появятся кафе, тир и вендинг, а в Парке Победы — вендинг и тир.

В парке калейдоскоп намерены организовать каток, а у озера Лебяжье появятся зиплайн и катание на велосипеде по канатной дороге.

На данный момент в системе электронных торгов размещены 12 аукционов, а стартовая цена всех аукционов превысит 1,5 млн рублей. Приём заявок продлится до 1 декабря, а итоги торгов подведут к середине первого месяца зимы.

КВ
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