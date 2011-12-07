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За выезд на лед Волги накажут участников несогласованного дрифт-чемпионата

Тогда на мероприятие в Аракчино съехалось 45 автомобилей, на 21 из них составлены протоколы.

За выезд на лед Волги в Казани накажут участников и гостей дрифт-соревнований. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

О проведении несогласованного дрифт-чемпионата на льду Волги в Аракчино инспекторы ГИМС узнали в время рейда. Тогда на мероприятие съехалось 45 автомобилей, на 21 из них составлены протоколы. У одних были тонированные стекла, у других отсутствовало ОСАГО, у третьих были нечитаемые регистрационные знаки. Также у двух водителей отсутствовала категория, необходимая для управления данными транспортными средствами.

Так, в связи с тем, что в республике запрещен выезд автотранспорта на лед в местах, где не организована ледовая переправа, соревнования перенесли на автодром KAZAN RING, а материалы по нарушителям инспекторы передали в административную комиссию. 

КВ
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