Стройка БКК: задействовано 95 рабочих и 25 единиц техники

В Казани на строительстве первого этапа Большого Казанского кольца на прошедшей неделе были задействованы 95 инженерно-технических работников и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.На данный момент работы ведутся на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Стоимость строительства на первом этапе составит более 2 млрд рублей. Завершить строительство первого этапа БКК планируется к 30 августа 2020 года.Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Ранее «Казанские ведомости» писали, что в РТ отремонтируют 130 км федеральных дорог.